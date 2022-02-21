Tur kazasında ölenlere son veda

İzmır'den Kapadokya'ya giden tur otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden milli sporcu Nazan Uysal (24) ile 1 çocuk annesi Yasemin Özkan (38) İzmir'de, Büşra Nur Kaçan (22) ile Mehmet Alçık (22) da Manisa'da sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kazada ölenlerin hikayeleri yürek burkarken, aynı kazada ölen Mustafa Karakan'ın Ankara, Aslıhan Akdoğan'ın cenazesinin ise bugün İzmir Çeşme'de toprağa verileceği öğrenildi.

3 KEZ ERTELENMİŞ

Eşi Erman Özkan ile çıktığı yolculukta hayatını kaybeden bir çocuk annesi Yasemin Özkan'ın cenaze namazı Menemen Mahkeme Camii'nde kılındı. Çiftin çok istediği turun, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 kez ertelendiği belirtildi. Milli Sporcu Nazan Uysal da (24), İzmir Hacı Fatma Tatari Camisi'nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Çok sayıda madalyası bulunan Uysal'ın, üç ay sonra sözlenmeyi planladığı öğrenildi. 22 yaşındaki Mehmet Alçık, memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde toprağa verildi. Üniversiteden yeni mezun olduğu öğrenilen Alçık'ın işe başlamadan önce Kapadokya'yı görme isteğiyle tura başvurduğu belirtildi. 22 yaşındaki Büşra Nur Kaçan'ın cenazesi de Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Topluca Mahallesi'nde defnedildi. Genç kızın 5 yıl önce de babasını kaybettiği öğrenildi.

METİN BURMALI/SERKAN ÖZCAN