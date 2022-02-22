Mutluluk fotoğrafta kaldı

İzmir'den Kapadokya'ya gezi için gidenleri taşıyan otobüs, 19 Şubat'ta Konya-Aksaray kara yolunda devrilmiş, kazada 6 kişi ölmüş, 41 kişi yaralanmıştı. Yaşamını yitiren 6 kişi arasında yer alan eşini ebediyete uğurlayan 39 yaşındaki Eyüp Erman Özkan, 17 yıllık eşi Yasemin Özkan ile yıllardır görmeyi hayal ettikleri Kapadokya yolunda kabusa dönen yolculuğun etkilerinden kurtulmaya çalışıyor. Menemen ilçesinde 14 yaşındaki oğlu Çınar ile birlikte yaşayan Özkan, kaza anını anlattı.

ŞOFÖR YORGUNDU

ÖZKAN, kaza anında otobüsü kullanan şoförün otobüse Manisa'dan bindiğini söyledi. Kula'daki bir dinlenme tesisinde mola verdikleri sırada şoförün yanındaki rehbere "Adana'dan geldiğini, diğer otobüsten inip bu otobüse bindiğini söylediğini" iddia eden Özkan, "Bunu kulaklarımla duydum. Bir süre dinlense de istirahat saati dolmadan direksiyona geçti. Takriben 1 saat sonra bir anda frenle karışık sağa kırdı. O esnada otobüs savruldu şarampole yuvarlandı" diye konuştu. Özkan, "Eşim koridor tarafında oturuyordu. Savrulmayla eşimi tutamadım, elimden kaydı. Otobüsün merdiven boşluğuna düştü. Buzdolabı eşimin üstüne düştü. Camların kırılması ve otobüsün sürüklenmesiyle eşimin kafa kısmında yaralanmalar oldu. Olay yerinde hayatını kaybetti" diye konuştu.

■ NERMİN UÇTU