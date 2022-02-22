Projeler tamamlanmazsa İzmir’in borcu artacak

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yapımı tam bir muammaya dönen ve geçtiğimiz haftalarda Yeni Asır'ın gündeme taşıdığı Buca- Otogar bağlantı yolu tünelleri önünde basın açıklaması yaptı.

Buca Tünelleri projesinin yanı sıra Buca metrosuyla ilgili de çeşitli eleştirilerde bulunan Sürekli, "Tünel projesinde 460 milyon euro kredi kullanıldı. Zamanında bitirilmezse bu kredinin geri dönüşü başlayacak ve belediyeye büyük bir finans yükü doğacak" dedi.

İzmir Büyükşehir'in 3 yılda 35 milyar lira harcadığını vurgulayan Sürekli, "Borçlanmalarla birlikte 50 milyara yakın kaynak kullanıldı. Ortada hiçbir şey yok. Tüp tünellerin çok az bir kısmı yapıldı. Başkan Soyer, 2021 yılında bağlantı yolu yapımının tüm hızıyla devam ettiğini söylüyor. Burada biten bir şey yok" ifadelerini kullandı. Buca Metrosu temel atma töreni hakkında da konuşan Başkan Sürekli, "Metronun ihalesini 529 milyon lira fazla fiyat veren ikinci firmaya verdiler. 529 milyon liralık bir zarar var ve hala tatmin edici bir açıklama yapılmadı" diye konuştu.

■ MERT ALPDÜNDAR