‘Biz de mi ödemeyelim"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in 1 Mart'tan geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 30 zam yapması ve üzerine de suya her ay zam yapılmasının önünü açacak tarife sistemine geçilmesi vatandaşı kızdırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile AK Partili belediyelerin yüzde 7'lik KDV indirimi ile birlikte suyun metreküp fiyatlarında yüzde 7 civarında indirime gittiğine dikkat çeken vatandaşlar, "Keşke Cumhurbaşkanı suya zam yapın deseydi, belki o zaman İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yönetenlerin aklına indirim gelirdi" dedi. Soyer başkanlığında toplanan İZSU Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurulu'nda 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere suya yüzde 30 zam yapılması önerisi AK Parti ve MHP grubunun ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

SOYER'E BÜYÜK TEPKİ

Bazı abone türleri hariç yeni tarifeye göre suyun metreküp fiyatına yüzde 30 zam yapılması 'Zaten Türkiye'nin en yüksek fiyatlı suyunu kullanıyoruz, bu nasıl bir anlayış' yorumlarına neden oldu. Elektrik faturaları üzerinden algı yapan CHP'nin iş iktidarda olduğu belediyelere gelince tam tersi yönde hareket etmesi vatandaşı çıldırttı. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ateş püsküren vatandaşlar, "Elektrik faturalarına laf eden Tunçç rezilsin rezill" diye konuştu.

SUYA HER AY ZAM

1 Mart'tan itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre, hali hazırda 7,56 lira olan 1 metreküp su ve atık su satış fiyatı, konutta 10 metreküpe kadar 9.83, 11-20 metreküp arası 11.70, '21 metreküp' ve üzeri kullanımlarda ise 21.89 lira olarak uygulanacak. Mart ayından sonra her ay su tarifeleri Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre şekillenerek, ÜFE'deki artış oranında su tarifelerinde de düzenleme yapılacak.

VATANDAŞ, AK PARTİLİ BELEDİYELERİN YÜZDE 7 ORANINDAKİ İNDİRİMİNİN BENZERİNİ BEKLİYORDU AMA...



SERDARCAKİRSEMERCİ: Ey İzmir şu an Türkiye'de en pahalı suyu kullanıyoruz.

KİDİLİELMAS: İndirim beklerken zam geldi.

OHAKANTARKAN: Türkiye'nin en yüksek fiyatlı suyunu halka müstahak gören, nasıl olsa oylar cepte diyen CHP'ye kocaman bir yuhh diyorum.

EMRESARİCAGİL: Bugün CHP milletvekilleri Kemeraltı'nda neden elektrik zamlarını protesto etmiyorsunuz diye konuşma yapıyorlardı. Bu ne yaman çelişki bu ne kaypaklık.

SALİMEYİLDİZ: İzmir'de su zaten pahalı.

ASLİ3: Yüzde 10 hadi, yüzde 15 anlarız, yüzde 30 çok yahu. Zaten herşeye zam zam zam yeterin artık halkın üstüne de bu kadar yüklenilmez ki.

KAPTAN_35: Bay Kemal ne bu söyle, fatura ödemeyin de İzmirlilere.

ZEHRABEHTAS1983: Suya zaten yeni zam yapılmıştı, fırsatçılığın bu kadarı ya devlet belediyeye yardım etmiyor teranelerinden sıkıldık, halkı hiç biri düşünmüyor elbet oy istemeye gelecekler.

FR.SAHİN: Metro temeli atıldı. Para lazım. Yüklenin vatandaşa.

BİROL_BULMUS: Türkiye'yi İzmir gibi yöneteceğiz diyordu. Sayın Kılıçdaroğlu. Eyvah eyvah.

FATİH_KOSA: İstanbul için her şey güzel olduğu gibi İzmir için de güzel şeyler oluyor. Böyle devam edin İzmirliler.

METİN BURMALI