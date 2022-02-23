İzmir elektrik kesintisi 23 Şubat Çarşamba

FOÇA

23.02.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE HOROZGEDİĞİ MAHALESİNİN TAMAMI, ÇAKMAKLI MAHALLESİNİN TAMAMI, MEHTAP SİTESİ, SEBAHAT BELTEN, ÇAKMAKLI TURKCELL, UZMAR, ESER GEMİ, EGE ÇELİK, ETKİ LİMAN, ÇAKMAKLI İÇME SUYU, AHMET UFUK, HALİL KÜÇÜK, ROGE İNŞAAT, FERDA DİKMEN, MEHMET AKİF BİLİR, EMRE ERİM, YARASLOVA ÖLEKLİ, NESLİHAN ÇAKIR, VURAL İLİNGİ VE CİVARLARI

23.02.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ILIPINAR MAHALLESİ BENZİNLİK VE KARŞI TAMAMI VE CİVARLARI

23.02.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ DOĞALKENT BAYRAK, EKİN, SANCAK, HEDEF, DEFNE, SERVİ, UZAY, ZİRVE, YAĞMUR, BULUT, ÇAĞDAŞ SOKAKLARI, KEMAL ÇINAR, BERGAMA, UĞUR MUMCU CADDELERİ VE CİVARLARI



KARŞIYAKA

23.02.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,1850/1,ŞHT. İBRAHİM ER,ŞHT.MUSTAFA TUNÇBİLEK SOKAKLAR VE CİVARI

23.02.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,1851/10,1851/14,1851/16,1851/15 SOKAKLAR VE CİVARI

23.02.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,1851/9,1851 SOKAKLAR VE CİVARI

23.02.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,CENGİZ KOCATOROS,1820/2,1803/2 SOKAKLAR VE CİVARI

23.02.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,CENGİZ KOCOTOROS,1819/3,1803/2,1821/1 SOKAKLAR VE CİVARI

