İzmir İZSU su kesintisi 23 Şubat Çarşamba

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait su kesintisi planını paylaştı. İşte 23 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 23 Şubat Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI BAYRAKLI, ÇİÇEK, FUAT EDİP BAKSI, ALPASLAN
23.02.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME MUSALLA, 16 EYLÜL
23.02.2022 saat 10:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR BARIŞ, SEVGİ, GÜNALTAY, SELVİLİ
23.02.2022 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ ÇAYAĞZI
22.02.2022 saat 09:00 ile 27.02.2022 saat 17:00 arasında yaklaşık 5 gün 8 saat su kesintisi olacaktır.
NARLIDERE LİMANREİS
23.02.2022 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ZAFER
23.02.2022 saat 10:50 ile 12:35 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
TİRE İHSANİYE
23.02.2022 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.