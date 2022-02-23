Oran’dan kendisini eleştiren isimlere ağır suçlamalar

ÇEŞME Belediyesi'nin ilçedeki 500 yıllık kalenin önüne 4 büfe dikmesine gelen tepkilerin ardından başlayan kavga büyüyor. Eleştirilerin hedefindeki Belediye Başkanı Ekrem Oran, kendisini eleştiren isimlere ağır suçlamalar yöneltmeye başladı.

"UTANMADIN MI"

ORAN, ilçe sakini ve öğretim üyesi Engin Önen'e yönelik çok tartışılacak bir paylaşım yaparak, "Çeşme Belediyesi'ne ait villada oturup senede 2500 TL verirken ne kadar Çeşmeliydin Hocam? Utanmadın mı?" ifadelerini kullandı.

Engin Önen ise, "Bu villalar yıkık döküktü. Evler belediyeye devredilince de belediye hangi kirayı belirlediyse onu ödedim. Sonra belediye kirayı 14 bin TL yapınca bunu da ödedim" cevabını verdi.

'HANÇER SAPLADI'

BAŞKAN Ekrem Oran ayrıca yine kendisini eleştiren Belediye eski Başkanı Nuri Ertan'a da yüklenerek, "5 katlı Ertan Oteli'ni hançer gibi Çeşme Meydanımıza saplamış olan Nuri Ertan'ın bana ve gönülden bağlı olduğum partime dönük iftira ve hakaretlerine ilçe örgütümüzün cevabıdır" notunu düşerek CHP İlçe Başkanlığı'nın Nuri Ertan'ın açıklamalarına verdiği cevabı paylaştı.