“AK Belediyeciliğin farkı Menemen’e de yansıdı”

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Menemen'de STK, esnaf ve muhtar ziyareti gerçekleştirdi. AK Belediyeciliğinin farkını, kısa sürede Menemen'in de yaşadığını belirten Sürekli, "Aydın Pehlivan Başkanımız, 1 yıl 1 ay gibi süredir görevde ve geldiğinden beri ekibi ile gece gündüz sahada. AK Belediyecilik farkı ise Menemen'in her yerine yansımış durumda. İşlemez, borç batağında bir belediye varken 22 milyon TL'nin üzerinde borç ödendi. Ancak bu süreç içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ise ayrımcılığa Menemen'i de dahil edip, hakkını başka ilçelere kaydırdı" dedi.

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