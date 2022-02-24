Alkollü olmadığını kanıtladı ehliyetini aldı

İZMİR'DE, trafik uygulamasında 0,68 promil alkollü olduğu gerekçesiyle hakkında işlem başlatılan sürücü, alkollü olmadığını hastane raporuyla ispatlayıp el konulan ehliyetini geri aldı, 1823 liralık trafik cezasını iptal ettirdi. Karşıyaka'da yaşayan V.B, trafik uygulamasında alkol testinden geçti. 0,68 promil sonucunda, hata olabileceğini düşünerek hastanede kan testi verdi. Polis, ehliyetine el koydu, 1823 lira para cezası uyguladı. Kan testinde yasal sınırın altı olan 0,20 promil alkollü olduğu ortaya çıkan V.B, avukatı Orhan Baver Göçer aracılığıyla Karşıyaka 1. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz etti. Yapılan değerlendirmede, cezanın iptaline, ehliyettin de iadesine karar verildi.

AVUKAT Orhan Baver Göçer, "Vatandaşlarımız kendilerinden eminlerse 1 saat içinde devlet hastanesine giderek test yaptırılması durumunda çıkan oranın üzerine 0,15 konulduğunda, 0,50 promilin altında kalıyorsa hem ehliyeti hem de kesilen para cezasını geri alabilirler" dedi.

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