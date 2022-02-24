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Haberler İzmir Çesme Limanı'nda terör tatbikatı

Çesme Limanı'nda terör tatbikatı

24.2.2022

Çesme Limanı’nda terör tatbikatı
İZMİR'İN Çeşme ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından limanlara yönelik olası terör saldırılarına karşı tatbikat yapıldı. Ulusoy Çeşme Uluslararası Limanı'nda "Limana terörist sızma ve gemiyi ele geçirme" ismiyle düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği 3 terörist, feribot iskelesi ile otopark arasındaki çevre telini kesip limana ve burada demirli Ulusoy-14 gemisine sızdı. Bomba yerleştiren ve mürettebatı rehin alan teröristler etkisiz hale getirildi.