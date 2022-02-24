Demir’e dondurulmuş embriyodan kardeş geldi

İZMİR'İN Menemen ilçesinde yaşayan Eylem-Hüseyin Göksu çifti, 10 yıl önce dünya evine girdi. Çift, mutluluklarını bebekle taçlandırmak istedi; ancak hiçbir neden bulunamamasına karşın bu özlemlerine kavuşamadı. Gittikleri bir hastanede aşılama tedavisi gören çift, başarılı olunmayınca 2018'de İzmir Kent Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'ne başvurdu.

TRANSFER EDİLDİ

İLK denemede gerçekleşmeyen gebelik ikincide gerçekleşti. Sağlıklı geçen hamileliğin ardından Eylem Göksu (39), 5 Temmuz 2019'da oğlu Demir'i dünyaya getirdi. Tüp bebek denemesi sırasında elde edilen ve kalan embriyolarını dondurtan çift, minik Demir iki yaşına yaklaşırken ikinci bebek isteğiyle Kadın Hastalıkları ve İnfertilite Uzmanı Opr. Dr. Dilek Aslan'ın bir kez daha kapısını çaldı. Daha önce dondurulan embriyo çözdürülerek, Eylem Göksu'ya transfer edildi ve ilk denemede gebelik elde edildi. 27 Aralık 2021'de 3 kilo 50 gram ağırlığında doğan kız bebeğe Mavi adı verildi.

"ŞANSLARI ARTIYOR"

Opr. Dr. Aslan, "Bu yöntem tüp bebek yöntemiyle doğmuş çocuklarına kardeş isteyen çiftlerin şansını artırıyor. Daha fazla deneme imkanı veriyor. Göksu çifti de bu yöntemlerden yararlanarak iki evlat sahibi oldu. Kutluyor, bebeklerine sağlıklı uzun ömürler diliyoruz" diye konuşt