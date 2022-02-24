Egitimli çocuklarımızı çalmalarına izin veremeyiz

İZMİR'DE, okul ve okul çevrelerinde alınacak tedbirlere ilişkin güvenlik ve koordinasyon toplantısı düzenlendi. Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya kaymakamlar, il güvenlik bürokrasisi yetkilileri, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür ve ilçe millî eğitim müdürleri katıldı.

Vali Köşger, "Diğer ülkelere kıyasla en önemli üstünlüğümüz iyi eğitmeye çalıştığımız genç nüfusumuz. Çocuklarımızı ne kadar iyi eğitirsek, bilgiyle donatırsak, kendi köklerinden ve değerlerinden kopmadan yetiştirebilirsek, millet olarak güçlü tarafımız budur" dedi. Z kuşağının sosyal medya aracılığıyla ülkeye aidiyetlerinin zayıfladığına dikkati çeken Vali Köşger, "Özellikle zeki çocuklarımızı yurt dışına transfer ederek kaynaklarımızı çalıyorlar. Bunun engellenmesine yönelik çalışmalar yürütmeliyiz" diye konuştu.