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Haberler İzmir Şanlıurfa ve İzmir'de DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı

Şanlıurfa ve İzmir'de DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı

Son dakika... Şanlıurfa ve İzmir ilinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

DHA

24.02.2022, 13:46

Şanlıurfa ve İzmir’de DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı
Şanlıurfa ve İzmir'de, polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Şanlıurfa ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda; terör örgütünü destekleyici toplantı, sohbet ve eğitim verdikleri belirtilen 1'i Suriyeli 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.