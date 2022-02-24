Türkiye’nin en pahalı suyunu İzmirliler içiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in suya yaptığı son yüzde 30'luk zamla İzmirliler, Türkiye'nin en pahalı suyunu tüketmeye başladı. 1 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak zamla birlikte 2019 yılından bu yana suya yapılan zam oranı yüzde 91.7'yi bulurken, 2022 yılının ilk iki ayında suya yüzde 52 bandında zam yapılmış oldu.

AÇIK ARA EN PAHALISI

1 Ocak 2019'da İstanbul'da 20 metreküp suyun fiyatı 110 lira, Ankara'da 142 lirayken İzmir'de 96 lira olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Fikret Mısırlı, "Bugün bu üç il arasında İzmir açık ara en pahalı şehir oldu. Buna göre, şu an 20 metreküp suyun İstanbul'daki fiyatı 100, Ankara"da 182 lira olurken İzmir'de ise 278 liraya fırladı. Şu an İzmir halkı Türkiye'nin en pahalı suyunu tüketiyor" diye konuştu.

SAĞLIKSIZ SUYA REKOR ZAM

İZSU'NUN bir yılda ürettiği suyun 330 milyon metreküp olduğunu belirten Mısırlı, "İZSU, kalite standartlarına uymayan sağlıksız suyu İzmir halkına içiriyor. 106 milyon metreküp kayıp kaçağı ise, İzmir halkının faturalarına yansıtıyor. İzmirliler içmediği su için 800 milyon lira ödüyor. Zamlarla birlikte bu para 1 milyar lira oldu. Oysa bu kayıp kaçak daha düşük seviyelere indirilse bu kadar zam yapmaya da gerek olmayacak. Ankara'da atık su bedeli yok. İstanbul'da Çevre Tüketim Vergisi yok. İzmir'de Atık Su bedeli ve Çevre Tüketim Vergisi ikisi aynı anda alınıyor" dedi.

■ METİN BURMALI