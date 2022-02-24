‘Ülkemizin geleceğiyle oynanmasına asla izin vermeyiz’

MHP Konak İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' başlıklı toplantıda konuşan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Herkes aklını başına devşirsin; 2023 yoksa, Suriye yok, Akdeniz yok, Karabağ yok, Irak yok. Amerika ve FETÖ'den tutun yerli işbirlikçilerin, domates salatalık üzerinden ülkemizin geleceği ile oyun oynamasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

2023'ün kutlu bir sevda olduğunu belirten Şahin, "Zalimler, hainler bu kadar mesai yaparken ülkücülere boş geçen her bir gün haramdır. Ülküdaşlarımdan, teşkilatımdan hasreten ricamdır, boş geçen günümüz haramdır bilesiniz. 2023'leri hep bir arada görmek niyetiyle hepinizi saygıyla sevgiyle muhabbetle selamlıyorum" şeklinde konuştu. ■ METİN BURMALI