AK Partili Baskan Artcı’dan Menderes’e ÇED müjdesi

AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes'te yapmayı planladığı katı atık tesisiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Ankara'ya giderek bakanlık ÇED Genel Müdürlüğü'nde toplanan İnceleme Değerlendirme Kurulu (İDK) toplantısına katılan Artcı alınan kararı kamuoyuyla paylaştı. Artcı, toplanan komisyonun tarafları dinledikten sonra ÇED sürecini durdurma kararı aldığını söyledi.

'HALK İSTEMİYOR'

"YANGINDAN mal kaçırır gibi toplanan kurum görüşlerinde birçok eksik ve hata vardı" diyen Başkan Artcı, "Bu bir yatırım projesi değil. Menderes halkının yüzde 99'u bu projeyi istemiyor. Belediye başkanından başka projeyi isteyen kimse yok. Denizi kıyısıyla birlikte aktif kullanan, İzmir'in su ihtiyacını karşılayan, çiçek üretimiyle marka olmuş bir yerden bahsediyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ'a, İzmir Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya olmak üzere desteğini esirgemeyen tüm milletvekillerine, İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli'ye şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.