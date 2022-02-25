Bıçaklı saldırganı koruma polisi vurdu

MENEMEN Belediyesi binası girişinde yaşanan arbedede bir kişi vuruldu. Belediye binasına girerek Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile görüşmek istediğini söyleyen bir vatandaş güvenlik görevlileri ile tartıştı. Randevusu olmadığı için içeri girmesine izin vermeyen belediyenin güvenlik görevlilerine bıçak çeken R.E. isimli şahıs, tüm uyarılara rağmen elindeki bıçağı bırakmadı. Belediye binası girişindeki arbedeyi fark eden Belediye Başkanlığı Polis Koruma ekibi, uyarılara rağmen elindeki bıçağı bırakmayı reddeden şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralanan şahıs sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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