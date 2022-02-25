İzmir’de gaspçı dehşeti

İzmir'de dün sabaha karşı para isteyen bıçaklı saldırganlar, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ulaşım şirketi ESHOT'ta görev yapan 6 personel ile 1 polis memurunu bıçakla yaraladı. İzmir'in Karabağlar ilçesi Yeşilyurt semtinde, sabah işe gitmek için durakta servis bekleyen ESHOT şoförü Özer Akgün'ün yanına gelen Mertcan Acımaz ve Selami Gökhan Kalkan para istedi. Ancak Özer Akgün para vermek istemedi. Bu yüzden tartışma çıktı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bu sırada 35 DC 7571 plakalı ESHOT servis aracı durağa yanaştı. Özer Akgün servis aracına bindiği sırada iki bıçaklı saldırgan, servis otobüsüne daldı. Saldırganlardan biri elindeki bıçakla ilk önce Özer Akgün'ü bıçakladı. Servis aracında bulunan ESHOT personeli ile saldırganlar arasında otobüs içinde başlayan arbede dışarıda da devam etti. Yaşanan arbede sırasında olay yerinden geçen bir polis memuru da olaya müdahale etti.

Gözü dönmüş saldırganlar Mertcan Acımaz ve Selami Gökhan Kalkan ellerindeki bıçakla, polis memuru Ömer Ülker'i, ESHOT şoförleri İlker Turgut, Serdal Özgür, Onur Ceylan, Mustafa Ekmekçi, Özer Akgün ve Muhammet Arslan'ı çeşitli yerlerinden yaraladı.

Ameliyata alınan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, ESHOT görevlilerinin ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

FATİH ŞENDİL