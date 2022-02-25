İzmir’de sergileniyor! 5 bin yıllık... Kötülüklerden korusun diye yapmışlar

Mezar hediyesi olarak kullanılmış. Öteki dünyada kötü ruhlardan korunmak için, mezarlara konulmuş. Yaklaşık 8 santim yüksekliğinde şişkin karınlı içi boş minik kap. Kolye uçları ise günlük kişisel kullanım amaçlı. Hepsi özel mermerden yapılmış. İdol dediğimiz ana tanrıçayı sembolize eden eserler. Bugün günümüzde nazarlık dediğimiz kolye ucu şeklinde ya da insanların taşıyabileceği şekilde yapılmış küçük eserlerimizdir. Bunlar da 5 bin yıllık eserlerdir" dedi.

DHA