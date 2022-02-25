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Haberler İzmir Planları jandarmaya takıldı! İzmir'de tarihi Roma sunağı ele geçirildi

Planları jandarmaya takıldı! İzmir'de tarihi Roma sunağı ele geçirildi

Bergama'da gelen haber üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önledi. Yapılan baskın sonrası evde yapılan aramada üzerinde koç figürü bulunan Roma dönemine ait sunak bulundu.

İHA

25.02.2022, 11:37

Planları jandarmaya takıldı! İzmir’de tarihi Roma sunağı ele geçirildi

İzmir'in Bergama ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapacağı öğrenilen bir kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait sunak ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Narlıca Mahallesinde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bergama Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Z.D. adlı şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen ve sunak olarak bilinen 1 adet üzerinde koçbaşı figürü bulunan tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eser, Bergama Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.