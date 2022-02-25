Testi pozitif çıktı 1 gün sonra öldü

İZMİR'DE ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Yağız Öziç (9), Kovid- 19 testi pozitif çıktıktan bir gün sonra hayatını kaybetti. Oğullarının ölümüyle sarsılan Ayşegül Öziç (28) ve Mert Öziç (31) çifti, yaşananlar karşısında çaresiz kaldıklarını dile getirdi.

'BABA BENİ KURTAR' DEMİŞ

OĞLUNUN hiçbir rahatsızlığının bulunmadığını belirten Mert Öziç ,"Bizim tek yapabildiğimiz, onun gidişini izlemek oldu. 'Baba beni kurtar' dedi. Kurtaramadım, çaresiz kaldık. Çocuğum gözümün önünde, eridi gitti. Paramparça oldum. Hastanede doktoru son ana kadar Yağız'ı kurtarmak için ne gerekiyorsa yaptı ama oğlum hayatını kaybetti. Aileler Kovid-19'u ciddiye almalı. Hafif atlatacağı söyleniyordu ama öyle olmadı" diye konuştu.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Yağız, gözyaşları arasında Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilirken Yağız'ın kardeşi Metin Ayaz Öziç'e (7) ağabeyinin hala hastanede tedavi olduğu söylendi.