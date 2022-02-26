  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir AK Parti'li Kaya'dan İzmir Büyükşehir'e 'katı atık tesisi' tepkisi: Menderes'i çöpkent yapamayacaksınız!

AK Parti'li Kaya'dan İzmir Büyükşehir'e 'katı atık tesisi' tepkisi: Menderes'i çöpkent yapamayacaksınız!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes’te kurulması planlanan Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinin ÇED sürecinin durdurulması ile ilgili yaptığı açıklamada tesisin kente kazandırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etmişti. Belediyenin açıklaması sonrası ilk tepki AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan geldi. Kaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada 'Suyumuzun kaynağı, tarımın merkezi ve turizm cenneti Menderes'i çöpkent yapamayacaksınız!' ifadelerine yer verdi.

26.02.2022, 11:37 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022, 12:39

AK Parti’li Kaya’dan İzmir Büyükşehir’e ’katı atık tesisi’ tepkisi: Menderes’i çöpkent yapamayacaksınız!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Menderes Çakaltepe Gölova mevkiinde kurulması planlanan Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nin ÇED sürecine ilişkin yaptığı açıklama ile tepkileri çekti. Belediye tarafından yapılan açıklamada tesisin kente kazandırılması için çalışmaların süreceği vurgulanmıştı.

Büyükşehir'in açıklamaları sonrası AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Kaya açıklamasında, şu ifadelere yer verdi;

Çevreye ve tarıma kötü etkilerinden ÇED süreci durdurulmuş, CHP'li Soyer "çöp tesisini yapacağız" diyor.

Çevreye düşmanlığınızı biliyorduk, şimdi Menderes'e olan düşmanlığınızı da gördük.

Suyumuzun kaynağı, tarımın merkezi ve turizm cenneti Menderes'i çöpkent yapamayacaksınız!

AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı da "Bu bir yatırım projesi değil. Menderes halkının yüzde 99'u bu projeyi istemiyor. Belediye başkanından başka projeyi isteyen kimse yok. Denizi kıyısıyla birlikte aktif kullanan, İzmir'in su ihtiyacını karşılayan, çiçek üretimiyle marka olmuş bir yerden bahsediyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ'a, İzmir Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya olmak üzere desteğini esirgemeyen tüm milletvekillerine, İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli'ye şükranlarımızı sunuyoruz" açıklamasında bulunmuştu.