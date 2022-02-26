Karabağlar Belediyesi, krematoryum ilanına çıktı! Bu ilçede ölen sokak hayvanları yakılacak

İzmir'de hayatını kaybeden insanlar için mezar bulmakta zorlandığımız şu dönemde, hayvanların gömüleceği yer sıkıntısı da ciddi boyutlara ulaştı. Karabağlar Belediyesi, kaza sonucu veya hastalıktan, yaşlılıktan hayatını kaybeden sokak hayvanlarının çevre sağlığına zarar vermemesi için, ölü kedileri, köpekleri yakma yoluna gitmeyi planlıyor. Bunun için belediye, krematoryum ilanına çıktı. Basın İlan Kurumu bünyesindeki ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde çıkan ilanla, krematoryum hizmeti verecek firmalar ihaleye davet edildi.

'BİR İLKE İMZA ATACAĞIZ'

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir'de böyle bir şey olmadığını, bir ilke imza atacaklarını söyledi. Avrupa'da bu konuda çok sayıda örnek olduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, "İnsanlarımızı gömeceğimiz mezar bulamıyoruz. Ölü sokak hayvanlarımız, evcil hayvanlarımız için de gömü yeri bulamıyoruz. Bu konudaki sıkıntı çok büyük boyutlara ulaşınca, böyle bir karar aldık ve çalışma başlattık. İlana çıktık, 15 Mart'ta da ihaleye çıkacağız" açıklamasında bulundu.

'GELİŞİGÜZEL GÖMÜLÜYOR'

Hayvan dostu bir belediye olduklarını söyleyen Başkan Selvitopu, "Hayvan sağlığı ve onların yaşam kaliteleri konusunda örnek çalışmalar yapıyoruz. Bazı insanlar bu çalışmamızı yanlış yorumlayabilirler. Avrupa'da örnekleri olan bir projeyi biz hayata geçirmek istiyoruz. Bir arabanın altında kalan kedi, yol kenarına atılır. Bu durum, çevre sağlığı, insan sağlığı için, yeri geldiğinde de içme suları için risktir. Gömü yerimiz olsa, oraya gömelim ama öyle yerimiz yok. Gelişigüzel gömülmesi de doğru değil" diye konuştu.



KREMATORYUM NEDİR?

Krematoryum, cesetlerin yüksek sıcaklıklarda yakıldığı yerdir. Pek çok din ve kültürde ölü yakma işlemine rastlanır. Bazı kültürlerde ölünün külleri hatıra olarak saklanır. Bunun haricinde bazen salgın hastalık riski taşıyan cesetler de krematoryumlarda yakılır.