Menemen Belediyesi’nde bıçaklı saldırı

İzmir'in Menemen ilçesinde belediye binasına zorla girmek isteyen 3 kişi, iddiaya göre ellerinde bıçakla güvenlik ve polis memuruna saldırdı. Bir dönem belediyede çalışan ve hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan saldırganlardan Ramazan E, polis tarafından baldırından vurularak hale etkisiz getirilirken 2 kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

KORKULUKTAN ATLADILAR

Olay, önceki akşam saatlerinde Menemen Belediyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, demir korkuluktan atlayarak belediye binasına girmek isteyen Ramazan E, D.E. ve H.E, güvenlik görevlileri ve polisin uyarılarına bıçak çekerek karşılık verdi. Polisin biber gazıyla müdahalesine rağmen saldırıya devam eden ve çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu öne sürülen Ramazan E. polis tarafından baldırından vurularak etkisiz hale getirildi. 2 saldırgan gözaltına alınırken yaralanan Ramazan E. ise hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan araştırmada Ramazan E'nin önceki yıllarda Menemen Belediyesi'nde çalıştığı ve işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girdiği belirtildi.

POLİSE KARŞILIK VERDİLER

Öte yandan, şüphelilerin demir korkulukların üzerinden atlayarak belediye binasına girdiği anlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüpheliler belediye binasına girdikten bir süre sonra güvenlik görevlileri ve polis tarafından dışarıya çıkarılıyor. Bu sırada, Ramazan E. ve yanındaki şüpheliler güvenlik görevlileri ile tartışıyor. Uyarılara tepki gösteren Ramazan E. bıçakla karşılık veriyor. Bunun üzerine ilk biber gazı ile müdahale edilirken daha sonra ise polis memuru, Ramazan E'yi bacağından vurarak etkisiz hale getiriyor.