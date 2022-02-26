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Haberler İzmir Menemen Belediyesi'ne zorla girmeye çalışmışlardı! Bıçaklı saldırıda yeni gelişme

Menemen Belediyesi'ne zorla girmeye çalışmışlardı! Bıçaklı saldırıda yeni gelişme

İzmir'de Menemen Belediyesi'ne ellerindeki bıçakla zorla girmeye çalışırken yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18 yaşından küçük olan H.E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA

26.02.2022, 14:26

Menemen Belediyesi’ne zorla girmeye çalışmışlardı! Bıçaklı saldırıda yeni gelişme

24 Şubat'ta elinde bıçakla belediye binasına girmeye çalışırken polis tarafından ayağından vurularak durdurulan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan R.E. ile yanındaki akrabaları D.E. ve H.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, polise mukavemet, bıçaklı saldırı ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlamalarıyla hakimliğe çıkarıldı.

Zanlılardan R.E. ve D.E. tutuklandı. 18 yaşından küçük olan H.E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY
Menemen Belediyesi binasına girmeye çalışan 3 kişiden elindeki bıçakla güvenlik personeli ve polisi tehdit eden R.E, biber gazıyla yapılan müdahaleye rağmen durmayınca polis tarafından ayağından vurularak durdurulmuştu. Eski belediye çalışanı olduğu ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen R.E. ile yanındakiler gözaltına alınmıştı.

Menemen Belediyesi'nde bıçaklı saldırı