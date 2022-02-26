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Haberler İzmir Meteoroloji'den İzmir'e sağanak ve fırtına uyarısı! Yarın bu saatlere dikkat

Meteoroloji'den İzmir'e sağanak ve fırtına uyarısı! Yarın bu saatlere dikkat

İzmir'de hafta sonu planı yapacaklar hava durumunu yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yarın İzmir genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Ayrıca kuvvetli rüzgara karşı da uyarıda bulunuldu.

AA

26.02.2022, 12:52 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022, 12:54

Meteoroloji’den İzmir’e sağanak ve fırtına uyarısı! Yarın bu saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ ve Balıkesir'in batısı ile İzmir il geneli ve Manisa'nın kuzey ve batısında gök gürültü sağanak bekleniyor.

Yağışların, gece yarısından itibaren Edirne ve Kırklareli'nin kuzey ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklini alacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, ayrıca Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinde güney ve güneydoğu ile kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve aynı günün akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği vurgulandı.

Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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