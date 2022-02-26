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Haberler İzmir Tarihi Roma sunağını evinde saklamış

Tarihi Roma sunağını evinde saklamış

26.2.2022

Tarihi Roma sunağını evinde saklamış

İzmir'in Bergama ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda koçbaşı figürlü mermer sunak ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından önceki gün şüpheli Z.D'nin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, Roma dönemine ait koçbaşı figürlü mermer sunak ele geçirildi. Z.D. gözaltına alındı. Sunak, Bergama Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.