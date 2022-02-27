Çelikten Atatürk heykelinin açılışını Vali Köşger yaptı

METAL sanatçısı ve heykeltraş Rıdvan Sevim, Atatürk'ün siyah pelerin ve silindir şapkalı fotoğrafını paslanmaz çelikten heykele uyarladı. 190 santimetre boyunda, 1 ton 700 kilo ağırlığındaki heykel, 12 kişilik bir ekiple 6 ayda tamamlandı. Tamamen paslanmaz çelikten yapılan heykel, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) idari binası içine yerleştirildi. Heykelin açılışını İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptı. Burada konuşan Vali Köşger, "Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, ülkemizin her yerinde çok seviliyor ancak İzmir'de daha bir farklı seviliyor. İzmir gelişiyor, ülkemiz gelişiyor. Bu tür sanatsal faaliyetler de bunlara bağlı olarak gelişmeye devam edecek" dedi.

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