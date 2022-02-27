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İzmir'de kahreden son! Apartmanda çıkan yangında iki genç hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 20 ve 24 yaşlarında olduğu öğrenilen iki genç yaşamını yitirdi. Ölen gençlerden birinin yarın doğum günü olduğu öğrenildi.