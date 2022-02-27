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Haberler İzmir İzmir’in umut vaat eden ilçesi pul gibi harcanmış

İzmir’in umut vaat eden ilçesi pul gibi harcanmış

27.2.2022

İzmir’in umut vaat eden ilçesi pul gibi harcanmış
AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın 'Karınca modeli' çalışması kapsamında 300 kişilik ekip, Seferihisar'da alana çıktı. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, gün boyu esnafı ve vatandaşı dinlerken, açıklama ve konuşmalarının odağında Tunç Soyer vardı. İlçenin 13 yıldır ödediği bedele artık İzmir'in de ortak olduğunu belirten Sürekli, "İzmir'in tüm değerleriyle en umut vaat eden ilçesi bir pul gibi harcanmış. Yanlış yönetim anlayışıyla İzmir'i de aynı döşeğe mahkûm etmek üzere. CHP'li yerel idarenin elinde can çekişirken, biz de derman olmaya çalışıyor, halkımıza nefes aldıracak yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi.