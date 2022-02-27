Ödemiş’te vahşet!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda Alzheimer hastası Vedat Emektar (58) eşini sırtından defalarca bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü. Katil koca, cinayetin ardından bir mektup yazıp bileğini keserek intihara teşebbüs etti. Olay, önceki gün 23.00 sıralarında Süleyman Demirel Mahallesi 1013 sokakta meydana geldi.

Emekli öğretmen Vedat Emektar, tartıştığı eşi emekli muhasebeci Vasfiye Emektar'ı (57) mutfaktan aldığı bıçakla boyun ve sırt kısmından birçok kez bıçakladı. Talihsiz kadının "Yapma ne olur " diyerek yardım isteyen çığlıklarını duyan komşular, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, evin salon kısmında Vasfiye Emektar'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Eşinin yanında duran Vedat Emektar gözaltına alındı.

BIÇAĞI BALKONDAN ATMIŞ

Emektar'ın mektubunda, psikolojik sorunları olduğunu ve bu nedenle verilen ilaçları kullanmadığını, çok az uyuduğunu ve eşinin hasta olduğu için kendisini aldattığını iddia ettiği öğrenildi. Vasfiye Emektar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede, cinayette kullanılan bıçağın balkondan aşağıya atıldığı tespit edildi. ■ SEVAL KONURALP