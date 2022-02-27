Türk denizlerinde bolca var! Petrol ve doğal gazın yerine geçecek

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Günay Çifci, önümüzdeki yıllarda gaz hidratın enerji alanında önemli bir rol oynayacağını, petrol ve doğal gazın önüne geçebileceğini ifade etti. Gaz hidratın enerji alanında bir oyun değiştirici olarak görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Çifci, Türkiye'de 3 bin kilometrelik bir alanda en düşük ihtimalle 11 yıllık, en iyi senaryo ile 55 yıllık ihtiyacının karşılayabilecek enerji gaz rezervi olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu konuda zengin yataklara sahip olduğuna değindi.