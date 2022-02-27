Türk denizlerinde bolca var! Petrol ve doğal gazın yerine geçecek

"Bu konuda 2003 yılında Devlet Planlama Teşkilatı desteğiyle kurulan Türkiye'de tek, dünyada da sayılı laboratuvarlar arasında yer alan Deniz Jeofiziği Sismik Laboratuvarı kurulmuştur. Bu laboratuvarda bu konu incelenmekte. Tabii ki biz şunu söyleyebiliriz ki; ne petrol ne doğal gaz, yakın geleceğin enerji kaynağının gaz hidratlar olabilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu bilmekteyiz. Dünyadaki bütün araştırmalar da bunu gösteriyor. TÜBİTAK desteğiyle yaptığımız bir projede sadece 3 bin kilometrekarelik bir alanda en düşük ihtimalle 11 yıllık en iyi ihtimalle de 55 yıllık ihtiyacımızı karşılayabilecek gaz hidrat rezervi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İnanılmaz bir potansiyel olduğunu söylememiz gerekiyor."