Engellilerin sorunları tiyatro ile anlatılacak

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çalışmalarını sürdüren Seferi Sahne Tiyatro Topluluğu, engelli bireylerin sorunlarını topluma aktarmak için Engelli Tiyatrosu kurdu. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen Engelli Tiyatrosu, farkındalık oluşturmak için engellilere yönelik sorunların anlatılacağı skeçlerle İzmir'in beş ilçesinde sahne alacak. Topluğa öncülük eden tiyatro eğitmeni Uğur Alparslan, "Sanatın en güzel tarafı olduğunu düşündüğüm tiyatroyu engelli arkadaşlarımızla hep beraber planlayıp beş ilçemizde sahneleyeceğiz. Güzel bir ekip hazırlıyoruz, güzel oyunlar oynuyoruz. İnşallah en kısa zamanda beş ilçede, burada olduğu gibi boş salonların hepsini tıklım tıklım doldurup engellilerin sanatla ne kadar güzel buluştuğunu ve farkındalık projelerinin ne kadar işe yaradığını tüm halkımıza gösteririz" dedi.