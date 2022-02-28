İzmir’de gençlerin kahreden ölümü

İ zmir'in Konak ilçesinde Sıtkı Korcan Öztim ve kız arkadaşı Türkan Hazal Geboloğlu, dün evlerinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek genç yaşta hayata gözlerini yumdu. Babası Harun Öztim ile doğum günleri arasında 1 gün olan Sıtkı Korcan Öztim'in hayatta kalsaydı bugün doğum günü kutlaması yapacağı öğrenildi.

KARBONMONOKSİTTEN ÖLDÜLER

Olay, Güzelyalı Mahallesi 24 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında saat 14.00'de meydana geldi. Babası Harun Öztim'e ait evde yaşayan Sıtkı Korcan Öztim'in evinden yanık kokusu geldiğini fark eden komşuları, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin ihbar üzerine geldiği evde yangın çıktığı belirlendi. Eve giren itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederken, yangın sırasında dairede bulunan Sıtkı Korcan Öztim ile kız arkadaşı Türkan Hazal Geboloğlu'nun karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü tespit edildi.





DOĞUM GÜNÜNDE EVLAT ACISI

YANGININ evde bulunan elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı ihtimali üzerinde durulurken, acı haberi alan baba Harun Öztim ve aile yakınları olay yerine geldi. Aile üyeleri gözyaşı döküp sinir krizi geçirdi. Öztim ve Geboloğlu'nun cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. 27 Şubat doğumlu baba Harun Öztim'in kendi doğum gününde oğlunu kaybetmesi yürekleri dağladı. Yangında ölen oğlunun da bugün yani 28 Şubat'ta doğum gününü kutlamayı planladığı öğrenildi.

METİN BURMALI