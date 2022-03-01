Dur ihtarına uymayan araçta 1 kilo uyuşturucu

İZMİR'İN Kiraz ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve Ödemiş ilçesinde durdurulan araçta 1 kilo esrar ele geçirildi. Kiraz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetlemeler esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Ekiplerce kovalanan araç, Ödemiş ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 kilogram kubar esrar ele geçiren ekipler, E.Ö. ve A.Ş'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. ■ SEVAL KONURALP

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