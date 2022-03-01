  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Dur ihtarına uymayan araçta 1 kilo uyuşturucu

Dur ihtarına uymayan araçta 1 kilo uyuşturucu

1.3.2022

Dur ihtarına uymayan araçta 1 kilo uyuşturucu
İZMİR'İN Kiraz ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve Ödemiş ilçesinde durdurulan araçta 1 kilo esrar ele geçirildi. Kiraz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetlemeler esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Ekiplerce kovalanan araç, Ödemiş ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 kilogram kubar esrar ele geçiren ekipler, E.Ö. ve A.Ş'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. ■ SEVAL KONURALP