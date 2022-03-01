Tunç Soyer’den cumhurbaşkanı adaylığı anketi/ Kulağıma Gelenler

CHP ve ittifak kurduğu partiler hala bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaramadı. Kendisi aday olmak isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanları görevlerine devam edecek" diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık kapılarını kapattı. Ancak ismi adaylık için neredeyse hiç dillendirilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hala umudunu kaybetmemiş!

Bir araştırma şirketi tarafından vatandaşların telefonla aranıp "Başkan Soyer'in çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Cumhurbaşkanlığı adaylığına nasıl bakıyorsunuz?" türünden sorular sorulduğu geldi kulağıma... Soyer'in gönlü bunu istiyor ama kulislerde bir dahaki dönem Büyükşehir adaylığının bile iyice zora girdiği konuşuluyor.

ERHAN GÜLENÇ