Yazılı sınavda başarıp mülakatta elendiler

Çeşme Belediyesi'nde ilçedeki tarihi kalenin önüne betonarme 4 büfe inşa edilmesinin ardından yine Türkiye gündemine gelecek bir skandal yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta işe alımlarda uygulanan mülakatlar üzerinden algı operasyonu yürüterek, "Mülakat belasını kaldıracağız" derken Çeşme Belediyesi tam tersi bir adım attı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 26 Eylül 2021 tarihinde yaptığı görevde yükselme yazılı sınavında başarı gösteren 5 belediye çalışanının 5'i de, mülakatta başarısız sayılarak görevlerinde yükseltilmedi.

ACABA TORPİL Mİ YAPILACAK?

Belediyenin internet sitesinde "başarısız" olarak kamuoyuna duyurulan bu 5 kişinin itiraz için harekete geçtiği belirtildi. Yaşananlar akıllara "Acaba bu isimler Başkan Ekrem Oran ve ekibinden birileri ile CHP'li yöneticilerden birinin yakını olmadıkları için mi elendi?" sorusunu getirdi.

MÜDÜR OLMAK İSTİYORLARDI

Görevde yükselme sınavına Çeşme Belediyesi'nden 11 kişi girdi. Bunlardan inşaat mühendisi Ali Murat Peker, İnsan Kaynakları Müdür Vekili Aysel Tonga, Temizlik İşleri Müdür Vekili Nurettin Sipahican, memur Suat Yıldız ve satın alma sorumlusu Tuncay Merdivenli yüksek puan alarak sınavı kazandı. Peker, Çevre Koruma Müdürü, Aysel Tonga ve Sihapican İnsan Kaynakları Müdürü, Yıldız ve Merdivenli de Destek Hizmetleri Müdürü olmak istiyordu.

İLÇEDE GÜNDEM OLDU

BİR belediye başkan yardımcısının da içlerinde yer aldığı ve çeşitli birimlerin müdürlerinden oluşan belediye sınav kurulu, mülakatta çok tartışılacak bir karara imza attı. Yazılı sınavı kazanan 5 isim de mülakatta 'başarısız' sayıldı. Çeşitli kamu kurumlarındaki mülakatlar üzerinden algı operasyonu yaparak hükümeti eleştiren ve "Mülakatları kaldıracağız" vaadinde bulunan CHP'nin yönetimindeki belediyede yaşanan bu olay, ilçede gündem oldu. 5 kişiden 5'inin de başarısız sayılması tepki çekti. Yazılı sınavı kazanmalarına rağmen görevlerinde yükseltilmeyen bu 5 ismin yerine müdürlük kadrolarına torpilli isimlerin mi getirileceği merak konusu oldu.

ERHAN GÜLENÇ