AK Partili eski başkan virüse yenildi

AK Parti Bayındır eski ilçe başkanı Necdet Yılmaz (54), yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süredir lenf bezi kanseri tedavisi gören ve korona virüs testi pozitif çıkan Yılmaz İzmir'de özel bir hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumu aniden kötüleşen Yılmaz entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Doktorların çabalarına rağmen hayata tutunamayan Yılmaz başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Necdet Yılmaz, 2004 ve 2009 yılları arasında İl Genel Meclis üyeliği görevi, 2005 - 2006, 2012 - 2014 yılları arasında da AK Parti Bayındır İlçe Başkanlığı görevi yapmıştı. ■ NADİR UYSAL

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