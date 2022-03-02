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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 2 Mart Çarşamba

İzmir elektrik kesintisi 2 Mart Çarşamba

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintilerini duyurud. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 2 Mart Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları....

02.03.2022, 09:15

İzmir elektrik kesintisi 2 Mart Çarşamba

Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 2 Mart Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir elektrik kesintisi 2 Mart Çarşamba

BORNOVA
02.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLOVA MAHALLESİ,4051/1,4055,4088 SOKAKLAR VE CİVARI
02.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLOVA MAHALLESİ,4051/1,4053,4057,4059,4076,4088 SOKAKLAR VE CİVARI

KARABURUN
02.03.2022 10:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım MORDOĞAN MAH. ÇATALKAYA MEVKII BIR KISMI ÇATALKAYA TR-2 B KOLU

KİRAZ
02.03.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖREN MAHALLESI KÜÇÜK İBRAHIMLER SOKAK TR-2

İzmir elektrik kesintisi 2 Mart Çarşamba

ÖDEMİŞ
02.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma UMURBEY MAH. SANAYI SITESI KISMEN TR-50

SEFERİHİSAR
02.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR CUMHURIYET MH. 5214 SK. CIVARI M-9
02.03.2022 14:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR CUMHURIYET MH. 5329 SK. CIVARI M-14

TİRE
02.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma YAYLA SK-ULUCAMI SK-KAZIROĞLU SK-ESKI YENI HAMAM SK-YALINAYAK SK-YAMAÇLI SK-AYDINOĞLU CD-YANIK KONAK SK-KANBUR SK-KARAHASAN CD-ÇAĞALOĞLU SK-KÜLHAN SK-YASSIYOL SK-ASLAN SK-ÖNCÜ SK-GAZAZHANE SK-ANKARA CD-UYUMZU ALI SK-NUH EFENDI SK-ÇUKUR SK-ALAYBEY ÇIKMAZI L-27