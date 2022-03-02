İzmir elektrik kesintisi 2 Mart Çarşamba

Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 2 Mart Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintilerini duyurud. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 2 Mart Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları....
Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 2 Mart Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BORNOVA
02.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLOVA MAHALLESİ,4051/1,4055,4088 SOKAKLAR VE CİVARI
02.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YEŞİLOVA MAHALLESİ,4051/1,4053,4057,4059,4076,4088 SOKAKLAR VE CİVARI
KARABURUN
02.03.2022 10:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım MORDOĞAN MAH. ÇATALKAYA MEVKII BIR KISMI ÇATALKAYA TR-2 B KOLU
KİRAZ
02.03.2022 09:30 17:30 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖREN MAHALLESI KÜÇÜK İBRAHIMLER SOKAK TR-2
ÖDEMİŞ
02.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma UMURBEY MAH. SANAYI SITESI KISMEN TR-50
SEFERİHİSAR
02.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR CUMHURIYET MH. 5214 SK. CIVARI M-9
02.03.2022 14:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR CUMHURIYET MH. 5329 SK. CIVARI M-14
TİRE
02.03.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma YAYLA SK-ULUCAMI SK-KAZIROĞLU SK-ESKI YENI HAMAM SK-YALINAYAK SK-YAMAÇLI SK-AYDINOĞLU CD-YANIK KONAK SK-KANBUR SK-KARAHASAN CD-ÇAĞALOĞLU SK-KÜLHAN SK-YASSIYOL SK-ASLAN SK-ÖNCÜ SK-GAZAZHANE SK-ANKARA CD-UYUMZU ALI SK-NUH EFENDI SK-ÇUKUR SK-ALAYBEY ÇIKMAZI L-27