İzmir İZSU su kesintisi 2 Mart Çarşamba

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. İşte 2 Mart Çarşamba İzmir su kesintisi detayları....
İzmir'de dün yaşanan 24 saatlik su kesintisinin ardından bugün de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugünün hava tahmin raporunu yayınladı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 2 Mart Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
GAZİEMİR ATATÜRK
02.03.2022 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN, ÖZGÜR, CENNETÇEŞME
02.03.2022 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR FAHRETTİN ALTAY, ÜÇKUYULAR, ESENTEPE, GENERAL KAZIM ÖZALP
02.03.2022 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA BAĞYURDU KEMAL ATATÜRK
02.03.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR TEPECİK
02.03.2022 saat 09:15 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY
02.03.2022 saat 10:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
TORBALI YEDİ EYLÜL, KARŞIYAKA, ATATÜRK, YEMİŞLİK
02.03.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI İSTİKLAL
02.03.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.