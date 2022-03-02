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Haberler İzmir Kontrolden çıkan polis aracı kaza yaptı

Kontrolden çıkan polis aracı kaza yaptı

2.3.2022

Kontrolden çıkan polis aracı kaza yaptı
İZMİR'İN Konak ilçesinde kontrolden çıkan polis otosu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araçtaki 2 polis memuru yaralandı. Kaza, dün saat 06.00 sıralarında Oğuzlar Mahallesi, Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. Yenişehir Mahallesi'nden Basmane'ye giden polis memuru A.F.İ. idaresindeki polis otosu, kontrolden çıkınca refüjdeki ağaca çarptı. Kazada yaralanan kadın polis memuru H.K. ile sürücü A.F.İ. meslektaşları tarafından araçtan çıkarıldı. H.K. başka bir polis otosu ile A.F.İ. de ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.