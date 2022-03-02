MHP İzmir il başkanı Şahin: Menemen’de kavga yok

İZMİR Menemen'de geçtiğimiz günlerde yaşandığı iddia edilen MHP İlçe Başkanı Ali Rıza Bölük ve Menemen Belediyesi AK Partili Başkan Yardımcısı Yetkin Yıldız arasındaki tartışma İzmir siyasetinde deprem etkisi yaratmıştı.

'İLÇELERLE UYUMUMUZ TAM'

BAŞKAN Yardımcısı Yıldız'ın MHP'li Bölük'ü darp ettiği ve Bölük'ün yere düştüğü iddia edilirken, iki ismin tartışması sonrasında sosyal medyaya taşınmış ve birbirlerine yönelik paylaşımda bulunmuşlardı. Kavga sonrası iki isimden bir açıklama gelmezken, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin tartışma iddiaları ile ilgili net konuştu.

Yıldız ve Bölük arasında bir kavganın söz konusu olmadığını belirten Şahin, sadece telefon ile bir gerilim yaşandığını belirterek, "Kesinlikle öyle bir şey yok. Bizim ilçelerle uyumumuz tam ve sınırsız. Menemen Belediye Başkanı Cumhur İttifakı belediye başkanıdır. Kendisine sahip çıkarım. İlçe başkanımıza sahip çıkarım demeye bile gerek yok... Kavga diye bir şey yok. İki insanın telefonda tartışması var bu kadar" dedi. İlçe başkanı ile belediye başkanı arasındaki sınırın hangi seviyede olduğu yönündeki soruya da 'yetki' üzerinden yanıt veren Şahin; "Herkesin sınırı ve yetkisi görevine göre. Kimse bunu aşamaz. Hele bizim arkadaşlarımız asla böyle bir şey içinde bulunmaz. Sosyal medyadan gördük ancak yok böyle kavga" ifadelerini kullandı.