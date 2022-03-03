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Haberler İzmir 11 bin litre sahte etil alkol ele geçirildi

11 bin litre sahte etil alkol ele geçirildi

3.3.2022

11 bin litre sahte etil alkol ele geçirildi
İZMİR'DE polis ekipleri, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan ve içki yapımında kullanılan sahte etil alkol satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Torbalı ilçesinde 1 imalathane, 1 depo ve 3 araçta yapılan aramalarda, 11 bin 60 litre sahte etil alkol, 400 adet taklit etiket, 7 bin 500 adet bidon kapağı, 4 bin 605 adet karton kutu, bin 530 adet boş bidon, 8 adet 26 bin 300 litre kapasiteli plastik tank, 1 metal dolum düzeneği, 1 dijital cihaz takılı basınçlı dolum makinesi, 5 farklı ebatlarda krom damıtma kazanı, 5 su motoru, 1 kare kod basma cihazı ve 1 bidon kapağı takma matkabı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.A, F.T, U.K. ve B.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.