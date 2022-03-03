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Çeşme'de hurdacı denetimi! Çok sayıda cezai işlem uygulandı

Çeşmede güvenlik ekipleri 1 haftada 30 hurdacı aracını denetledi, 5 kişiye adli işlem yapıldı 10 kişi'ye idari işlem uygulandı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimleri yoğun şekilde sürdürüyor.

İHA

03.03.2022, 12:52

Çeşme’de hurdacı denetimi! Çok sayıda cezai işlem uygulandı
Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 hafta içinde hurdacılara ait 30 aracı denetlerken, 5 kişi hakkında adli işlem, 10 kişi hakkında da idari işlem uyguladı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hurdacılara yönelik sıkı denetimler yaptı. Ekiplerin yaptığı uygulama kapsamında, son 1 hafta içerisinde hurdacılara ait 30 araçta denetimler yapıldı. Yapılan denetimde, açıktan hırsızlık iddiasıyla 5 kişi hakkında idari işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3 kişi ise serbest kaldı.

Ekipler, denetim sırasında 8 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 4 bin 648 lira idari para cezası uyguladı. 2 kişiye ise ehliyetsiz araç kullanmaktan 7 bin 348 lira idari para cezası kesildi.