Karakol yanına plaj fikri Çeşme’de tartışma yarattı

ÇEŞME'DE belediyenin tarihi kalenin önüne yaptığı 4 betonarme büfe isyan çıkarırken şimdi de yine Meydan Düzenleme Projesi çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve tarihi iskelenin bitişiğine plaj yapılmasının planlandığı belirtildi. Bu da tartışma konusu oldu. Kaymakamlığa dilekçe veren vatandaşlar, "Yapılacak plaj, Emniyet Müdürlüğü binasının sınırlarıyla çakışıyor. Emniyete suçluların getirilecek olması vatandaşı tehlikeye atabilir. İnsanlar güvenli bir şekilde nasıl denize girecekler?" dedi.

"Emniyet güçlerimize yapılacak olası bir saldırıda güvenlik nasıl sağlanacak" denilen başvuruda, "Bu projenin oluşan tüm kaygılar nedeniyle durdurulması ve sağlıklı şekilde güncellenmesi gerekiyor" ifadeleri kullandı. Başvuruyu değerlendiren Kaymakamlık ise, belediyeden konunun incelenmesini ve kendilerine bilgi verilmesini istedi. ■ ERHAN GÜLENÇ