MHP İzmir seçim hazırlıklarını başlattı

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla "Adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma" toplantılarına başladıklarını anlattı.

'İZMİR'DEN UMUTLUYUM'

PROGRAM hakkında bilgi veren Şahin, "18 Şubat'ta Bayraklı'dan başladı programlarımız. Genel Başkanımız 'Bayraklı'dan başlayın çünkü Bayraklı tarihte leventlerimizin asker toplamak üzere bayrak diktiği yerdir' dedi" ifadelerini kullandı. Gerçekleşen programlarda salonların taştığını kaydeden Şahin, "Bizim açımızdan seçim sürecine girildi. Son seçimlerin çok fevkinde gördüm ben İzmir'i, çok umutlandım. İzmir'de bizim son seçimde aldığımız oy değil bu tablo. Bu tablo çok yüksek, çok yukarıda. Beni çok mutlu eden bir tabloyla karşılaştım. Teşkilatlarımıza Genel Başkanımızın talimatı 'Adım adım 2023' programı Ramazan'a kadar sürecek" dedi.

Şahin, Rusya- Ukrayna savaşını örnek göstererek muhalefetin "Ekonomi" eleştirilerine sert tepki gösterdi. Şahin, "İzlediğimiz savaş bize bir ülkede domates, salatalık üzerinden siyaset yapılmayacağını, siyasetin bayrak, toprak, memleket, millet üzerinden yapılacağını söylüyor" dedi.

"HEDEFİM YOK HİZMET ADAMIYIM"

"MİLLETVEKİLLİĞİ için istifa edecek misiniz" sorusunu da yanıtlayan Şahin, "Ben Hacı Musa Köyü'nden gelme Veysel Şahin'im. Benim hedeflerim yok, ben hizmet adamıyım. Partime, milletime, şehrime hizmet etmek için buradayım. Başka bir hesabım, kitabım yok. Kafamın arkasında bir planım da programım da yok. Ben hizmet ve talimat adamıyım. Talimatla geldim, talimatla giderim" ifadelerini kullandı.