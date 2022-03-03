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Haberler İzmir Selinos Türkiye’nin Venedik’i olacak

Selinos Türkiye’nin Venedik’i olacak

3.3.2022

Selinos Türkiye’nin Venedik’i olacak
İZMİR Bergama'da UNESCO'nun kültür mirası listesinde yer alan "Antik Kent" bölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Antik Selinos Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi şekillenmeye başladı. Dere yatağı çevresinde oluşturulacak yürüyüş yollarıyla Selinos Antik Kanalı içinde yerli ve yabancı turistler 6 medeniyete birden yolculuk yapma şansı bulacak. Projenin ilk etabının 2023 yılında tamamlanacağını kaydeden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, bölgenin Türkiye'nin Venedik'i olacağını söyledi.