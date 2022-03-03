Soyer işçiye verdiği sözü yine tutmadı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, toplu iş sözleşmesi masasında 'Biz yoldaşız' dediği 627 metro ve tramvay işçisine verdiği sözü yine tutmadı. İşçiler, sözleşmeden doğan sosyal haklarının yüzde 60'nın en geç 28 Şubat'a kadar ödeneceği sözünü aldıklarını ancak belediye bütçesindeki sıkıntılar gerekçe gösterilerek kendilerine şimdiye kadar herhangi bir ödeme yapılmadığını söyledi.

ÖDEMEDE SUS PUS KALDI

Göreve geldiği günden bugüne, belediyenin imkanları ile yurt dışı seyahatlerine devam eden, medya şirketlerine milyonlarca lira vererek ulusal ve yerel televizyon kanallarının canlı yayınlarına katılıp, Buca Metrosu temel atma töreni organizasyonu için de kesenin ağzını sonuna kadar açan halkçı başkan Tunç Soyer, iş belediye çalışanlarının ikramiye ve diğer sosyal haklarını ödemeye gelince sus pus oldu.

İZELMAN işçileri önceki gün 2 ayda bir aldıkları ikramiyenin yatırılmaması ve kendilerine sözü verilen tarihte ödeme yapılmaması nedeni ile eylem yaparken, İzmir Metrosu ve Tramvayı'nda çalışan 627 belediye işçisinin de aynı dertten muzdarip olduğu ortaya çıktı.

6 MILYON LIRA ALACAKLARI VAR

GEÇTİĞİMİZ gün İtalya'nın Floransa kentindeki konferanstan ayağının tozuyla İzmir'e dönen CHP'li Başkan Soyer'den ödeme bekleyen metro ve tramvay işçileri yine hüsrana uğradı. Soyer adına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı ile görüşen Demiryolu İş Sendikası yetkilileri bir sonuç elde edemedi. Yetkililer, geçen yıl 22 Ekim'de imzaladıkları toplu iş sözleşmesinden doğan alacaklarının tamamının 15 Şubat'ta ödeneceği sözünü aldıklarını ancak kendilerinden süre istenmesi üzerine en geç 28 Şubat'a kadar beklediklerini vurgularken, Soyer'in verdiği sözü ikinci kez tutmadığı, 627 belediye işçisinin 1 yılı aşkın süredir ikramiyeleri ile iki aydır da Halkın Bakkalı'ndan alışveriş yapmaları için gıda paralarını yatırmadığı kaydedildi. 6 milyonluk alacakları bulunan 627 işçi halen Soyer'den müjdeli haber bekliyor.

METİN BURMALI