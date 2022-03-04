5’inci katta cinnet

İzmir'in Menemen ilçesinde kanser tedavisi gördüğü öğrenilen bir kişi, karısını boğarak öldürdükten sonra, pompalı tüfekle başına ateş ederek intihar etti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olay, 9 Eylül Mahallesi 8. Cadde üzerinde bulunan 7609 numaralı sokaktaki bir apartman dairesinde meydana geldi. Meral N'nin (77) kızı ve damadından bir süredir haber alamadığını bildirmesi üzerine polis ekipleri, 10 katlı apartmanın 5'inci katındaki daireye çilingir yardımıyla girdi.

HAREKETSİZ BULUNDULAR

Ekipler burada Emine Sapmaz (52) ve eşi Münür Sapmaz'ı (52) yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, boğazında morluklar olan Emine Sapmaz ve başından pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen Münür Sapmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, pompalı tüfeğin cesetlerin yanında bulunduğunu belirlenirken, Münür Sapmaz'ın eşini boğarak öldürdükten sonra pompalı tüfekle intihar ettiğini değerlendirildi. İkisi de ikinci evliliklerini yapan ve 5 yıllık evli oldukları öğrenilen çiftin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Emine Sapmaz'ın annesi Meral N, kızının acı haberini aldıktan sonra sinir krizi geçirdi.

TEDAVİ GÖRÜYORDU

Öte yandan emekli olduğu öğrenilen Münür Sapmaz'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü, hastalığından dolayı psikolojik sorunlarının bulunduğu belirtildi. Emine Sapmaz'ın ise emekli muhasebeci olduğu ve Münür Sapmaz'ın önceki evliliğinden iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Meydana gelen olayın ardından Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev de olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

METİN BURMALI