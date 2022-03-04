İki katlı tarihi ev alevlere teslim oldu

ZMIR'IN Bergama ilçesi Turabey Mahallesi'nde bulunan iki katlı tarihi müstakil taş evde önceki akşam yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 110 ekipleri sevk edildi. Restorasyon çalışmaları geçtiğimiz yıllarda tamamlanan tarihi taş evdeki yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Evin çıkmaz sokakta bulunması ve rüzgarın şiddetini artırmasına rağmen ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

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